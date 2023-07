Bauhaus wird bei Tour-de-France-Etappe Dritter

Kurzmeldung ein/ausklappen G7-Staaten geben Sicherheitszusagen für Ukraine

Vilnius: Nach dem Nato-Gipfel in der litauischen Haupstadt haben die G7-Staaten langfristige Sicherheitszusagen für die Ukraine abgegeben. US-Präsident Biden betonte, die großen Industrieländer wollten Kiew beim Aufbau einer "starken und fähigen Verteidigung an Land, in der Luft und zur See" unterstützen. Bundeskanzler Scholz sagte, es gehe um eine längerfristige Strategie, auf die sich die Ukraine verlassen könne. Dies sei ein erfreulicher und wichtiger weiterer Fortschritt, an dem lange gearbeitet worden sei. Bereits gestern hatte der Nato-Gipfel sich grundsätzlich bereit erklärt, die Ukraine nach dem Krieg als neues Mitglied aufzunehmen, den Beitritt aber auch von Bedingungen abhängig gemacht. Der ukrainische Präsident Selenskyi hatte ursprünglich auf eine Beitrittseinladung oder zumindest einen konkreten Zeitplan gedrängt.

