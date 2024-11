Baugenehmigungen im Freistaat brechen ein

München In Bayern wird immer weniger gebaut. Im September hat es laut dem Immobilienverband Deutschland Süd nur noch 2.500 Baugenehmigungen gegeben - so wenige wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Einzige Ausnahme sei die Landeshauptstadt München - dort gab es ein Plus von sieben Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 23:00 Uhr