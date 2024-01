Bauernverbandspräsident Felßner attackiert Bundesregierung

Nürnberg: Interessenvertreter der bayerischen Landwirte haben ihre Großkundgebung auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich gestartet. Der bayerische Bauernverbandspräsident Felßner nutzte seine Rede für eine Frontalangriff auf die Bundesregierung. Nicht nur die Bauern, die ganze Bevölkerung sei inzwischen betroffen von schlechter Politik in Berlin. Insbesondere dankte Felßner der Polizei und Innenminister Herrmann für die Hilfe in der abgelaufenen Protestwoche. In einer Sternfahrt waren 1000 Landwirte mit etwa 1800 Fahrzeugen nach Nürnberg gekommen. Unterstützt werden die Bauern von der Staatsregierung: Neben Innenminister Herrmann sind auch Ministerpräsident Söder und Landwirtschaftsministerin Kaniber in Nürnberg auf der Bühne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 12:00 Uhr