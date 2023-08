Bauernverband zieht eine durchwachsene Erntebilanz

Berlin: Die deutschen Landwirte haben nach häufigem Regen in diesem Sommer wohl nur eine kleinere Getreideernte eingefahren. Wie der deutsche Bauernverband mitgeteilt hat, ist es nach jetzigem Stand fraglich, ob die Marke von 40 Millionen Tonnen noch erreicht werden kann. Vergangenes Jahr waren es noch 43 Millionen. Ergiebiger und häufiger Regen in weiten Teilen des Landes habe die Ernte immer wieder ausgebremst. Nach wie vor stehe in einigen Regionen Weizen auf den Feldern, der längst hätte geerntet werden müssen. Regen und Sturm hätten teils deutliche Schäden hinterlassen, was zu geminderten Mengen und Qualitäten führe. Verbands-Präsident Rukwied sprach von einer Zitterpartie für die Bauern.

