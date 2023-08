Bauernverband zieht durchwachsene vorläufige Erntebilanz

Berlin: Schwierige Wetterbedingungen haben dieses Jahr die Ernte in Deutschland beeinträchtigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF zog der Präsident des deutschen Bauernverbands, Rukwied, eine durchwachsene Bilanz. Er sprach von einer Zitterpartie und ständigen Ernte-Unterbrechungen durch Regen. Die Bauernfamilien hätten in dieser schwierigen Zeit Gewaltiges geleistet. Rukwied betonte, dass Landwirte den Klimawandel jedes Jahr erleben. Die Landwirtschaft versuche, sich mit widerstandsfähigeren Sorten nach und nach darauf einzustellen. Schwierig ist die Situation seinen Angaben zufolge vor allem für Betriebe, die im Biosegment arbeiten oder verstärkt auf das Tierwohl achten. Hier seien die Verkaufszahlen rückläufig, so Rukwied. Die Menschen würden derzeit verstärkt auf die Preise achten.

