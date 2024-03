Bauernverband zeigt sich bei Agrar-Diesel kompromissbereit

Berlin: Der Deutsche Bauernverband hat im Streit um die Steuerbefreiung für Agrardiesel Entgegenkommen signalisiert und will nicht auf den vollen Erhalt der Subvention bestehen. Man sei kompromissbereit, wenn es im Gegenzug zu Mehrbelastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen komme, sagte DBV-Generalsekretär Krüsken der "Welt am Sonntag". Der Verband wolle seinen Mitgliedern nicht vorspielen, dass wer am lautesten schreie am besten Gehör finde. Die Landwirte hatten wiederholt - teilweise mit Straßenblockaden - gegen die Streichung der Subventionen für Agrar-Diesel protestiert. Die Unionsfraktion im Bundestag forderte eine rasche Einigung. Es sei ratsam, den Landwirten jetzt entgegenzukommen - auch um Radikalisierungstendenzen von einzelnen Landwirten die Grundlage zu entziehen, sagte der stellvertretende Vorsitzende Bilger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 08:00 Uhr