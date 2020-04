Bauernverband zählt 30.000 Erntehelfer aus Osteuropa

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bislang haben sich 30.000 Erntehelfer aus Osteuropa in Deutschland angemeldet. Das hat der Deutsche Bauernverband mitgeteilt. Für April waren es demnach 21.000 Saisonarbeiter und für den Mai bislang 9.000. Der Generalsekretär des Verbands, Krüsken, rechnet damit, dass die Zahlen im Mai noch deutlich steigen werden, weil die Anmeldungen in der Regel erst kurz vor der Einreise erfolgten. Im Mai gilt der Bedarf als besonders groß, da sich die Ernte von Spargel und Erdbeeren überschneidet. - Die Bundesregierung hatte nach Protesten von Landwirten in der Corona-Krise eine Ausnahmeregelung für 80.000 Saisonhelfer aus Osteuropa erteilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 07:00 Uhr