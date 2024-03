Bauernverband will weiter für Agrardieselsubventionen kämpfen

München: Der Bayerische Bauernverband bleibt in Sachen Agrardiesel hart. Präsident Felßner sagte im BR, die Subventionen müssten erhalten bleiben. Am Wochenende wurden Meldungen laut, der Generalsekretär Krüsken vom Deutschen Bauernverband habe gesagt, man könne beim Agrardiesel Abstriche machen, wenn die Landwirte in anderen Bereichen Entlastungen erhielten. Hier sei Krüsken missverstanden worden, sagte Felßner, der auch stellvertretender Präsident des Deutschen Bauernverbandes ist. Felßner erklärte, die Bauernvertretungen in Deutschland seien sich einig: Die Agrardieselsubventionen müssten erhalten bleiben, der Bauernverband rufe die Unionsparteien dazu auf, die Kürzungspläne im Bundesrat aufzuhalten. Die Landwirte würden dafür kämpfen, so Felßner, die nächsten Aktionen dazu seien bereits geplant.

