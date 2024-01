Bauernverband sagt Landwirtschaftsfest auf der Wiesn ab

München: In diesem Jahr wird während des Oktoberfests kein Zentral-Landwirtschaftsfest stattfinden. Das hat der Pressesprecher des Bayerischen Bauernverbands, Drexler, dem BR bestätigt. Normalerweise nimmt das Zentral-Landwirtschaftsfest alle vier Jahre den Platz der Oiden Wiesn auf dem Festgelände ein. Dort dreht sich dann alles um die Land- und Forstwirtschaft. Wieso in diesem Jahr stattdessen doch die Oide Wiesn stattfinden soll, will der Bayerische Bauernverband noch heute bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 08:00 Uhr