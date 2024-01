Bauernverband ruft Mitglieder zur Mäßigung bei Protesten auf

Berlin: Vor den angekündigten Bauernprotesten in der kommenden Woche hat der Bauernverband die Teilnehmer vor Tabubrüchen und persönlichen Anfeindungen gewarnt. Extremistische Symbole wie Galgen oder schwarze Fahnen lehnen wir entschieden ab, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Bauernverbands. Es dürfe zudem keine Protestaktionen vor Privatwohnungen von Politikern geben, so der Bauernverband. Am Freitag waren an mehreren Orten im Allgäu Galgen mit Bezug zur Bundesregierung aufgestellt worden. "Welt am Sonntag" und "Spiegel" hatten berichtet, dass Rechtsextreme und Querdenker versuchen, die Proteste gegen Subventionskürzungen zu unterwandern. Davor warnten auch Bundespräsident Steinmeier und Landwirtschaftsminister Özdemir. Wegen geplanter Traktoren-Konvois und Blockaden auch an Autobahnauffahrten haben Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern das sonntägliche Fahrverbot für Fernfahrer aufgehoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 21:45 Uhr