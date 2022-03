Bauernverband rechnet mit steigenden Lebensmittelpreisen

Nachrichtenarchiv - 30.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bauernpräsident Rukwied geht nicht davon aus, dass in den Supermärkten demnächst bestimmte Lebensmittel ausgehen - außer durch Hamsterkäufe. Bis ins Frühjahr 2023 sei die Ernährungssicherheit in Deutschland gewährleistet, erklärte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Allerdings müssen die Verbraucher damit rechnen, dass viele Lebensmittel zu bis 15 Prozent teurer werden, so Ruckwied. Das liege an den gestiegenen Kosten für Energie und Düngemittel in Folge des Ukraine-Krieges. Der Bauernpräsident schlug vor, einige Flächen zu nutzen, die eigentlich für den Umweltschutz freibleiben sollten. Dort könnten dann etwa 1,5 Millionen Tonnen Weizen angebaut werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2022 11:00 Uhr