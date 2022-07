Bauernverband pocht auf Ausnahmen bei Stilllegung von Ackerflächen

Feuwehrleute und Löschhubschrauber bekämpfen Waldbrand in Sachsen

Bad Schandau: Im Nationalpark Sächsische Schweiz drohen sich die Waldbrände auszuweiten. Gestern Abend habe man Brandnester jenseits eines kleinen Flusses entdeckt und gelöscht, der als natürliche Barriere gegen das Feuer habe dienen sollen, teilte ein Sprecher mit. Am Morgen waren 220 Feuerwehrleute und sieben Löschhubschrauber im Einsatz. Außerdem arbeiten Sachsen und Tschechien jetzt stärker bei der Brandbekämpfung zusammen. Wie Sachsens Innenminister Schuster mitteilte, wurden Überflugrechte für Löschhubschrauber gewährt, damit deutsche Piloten auch aus der Elbe in Tschechien Wasser aufnehmen können. In dem Nationalpark im südöstlichen Sachsen stehen aktuell 2,5 Quadratkilometer Wald in Flammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 09:00 Uhr