Bauernverband legt Erntebilanz vor

Nachrichtenarchiv - 23.08.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die anhaltende Trockenheit hat den Landwirten in einigen Teilen Deutschlands in diesem Jahr Probleme bereitet. Um zehn Uhr soll die Bilanz für die diesjährige Getreideernte vorgestellt werden. Beim Weizen deutete sich eine etwas größere Erntemenge an als im Vorjahr, allerdings mit regionalen Unterschieden. In trockenen Gebieten, wie im Nordosten, lägen die Erträge deutlich unter dem langjährigen Mittel, anderswo seien gute Mengen eingefahren worden, teilte der Bauernverband mit. Die bayerischen Winzern am Bodensee sprechen dagegen von einem fast idealen Jahr. Sie rechnen zwar mit einer eher durchschnittlichen Ernte. Durch den vielen Sonnenschein habe sich in den Trauben aber viel Zucker gebildet. Das mache die Weine des aktuellen Jahrgangs runder und kräftiger.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2022 09:15 Uhr