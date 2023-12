Bauernverband kündigt Protest gegen Ampelplan zu Agrardiesel an

Berlin: Die deutschen Landwirte drohen mit Protesten, weil die Bundesregierung die Steuervergünstigungen auf Agrardiesel abschaffen will. Bauernpräsident Rukwied sagte der morgigen Ausgabe der "Rheinischen Post", die Pläne hätten die gesamte Landwirtschaft in Aufruhr versetzt. Mit den Vorschlägen der Ampel-Koalition würden der Landwirtschaft fast eine Milliarde Euro entzogen. Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zu den Staatsfinanzen will die Regierung sparen und unter anderem die Steuervergünstigung für Bauern streichen. Bisher können sich die Betriebe die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 20:00 Uhr