Bauernverband geht von weitere steigenden Lebensmittelpreisen aus

Gazprom drosselt Lieferung durch Nord-Stream-Pipeline um 40 Prozent

Moskau: Russland drosselt die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um gut 40 Prozent. Grund dafür sind nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom Verzögerungen bei Reparaturen, die Siemens durchführen soll. Siemens Energy gab an, eine in Kanada überholte Gasturbine derzeit wegen der Russland-Sanktionen des Landes nicht ausliefern zu können. Man suche gemeinsam mit der kanadischen und deutschen Regierung nach einer Lösung. Die Versorgungssicherheit mit Gas in Deutschland sei dennoch gewährleistet, so eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Für Deutschland ist Nord Stream 1 die Hauptversorgungsleitung mit russischem Gas. Die fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 ist wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nie in Betrieb genommen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2022 18:45 Uhr