Bauernverband geht Teilrücknahme der Kürzungen nicht weit genug

Berlin: Der Deutsche Bauernverband zeigt sich nicht zufrieden damit, dass die Bundesregierung die Kürzungspläne für den Agrarsektor lediglich abschwächt. Bauernpräsident Rukwied sagte, dies könne nur ein erster Schritt sein. Es gehe um die Zukunftsfähigkeit der Branche. Die Regierung hatte nach Protesten von Landwirten angekündigt, dass Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge auch weiterhin von der KFZ-Steuer befreit sind. Und die Steuerbegünstigung von Agrardiesel soll nicht in einem, sondern in mehreren Schritten abgeschafft werden. Den Unmut der Landwirte bekam auch Wirtschaftsminister Habeck zu spüren. In Schleswig-Holstein hinderten sie den Grünen-Politiker daran, eine Fähre zu verlassen. Habecks Sprecherin sagte, der Vizekanzler wäre bereit gewesen, mit einzelnen Bauern zu reden, was diese aber ablehnten. Ein Gespräch mit allen Landwirten sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2024 22:45 Uhr