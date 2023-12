Bauernverband fordert Rückkehr zu Agrardiesel-Subventionen

Berlin: Bauernverbandspräsident Rukwied fordert von der Bundesregierung, die Streichung der Agrardiesel-Subventionen zurückzunehmen. Andernfalls habe die Landwirtschaft in Deutschland keine Zukunft, sagte Rukwied. Auch Landwirtschaftsminister Özdemir teilt die Sorge der Bauern: Er befürchtet nach eigenen Worten ein Höfesterben ungeahnten Ausmaßes. Finanzminister Lindner gibt sich derweil kompromissbereit. Der FDP-Chef sagte, er sei kein Freund der Belastung landwirtschaftlicher Betriebe. Die Land- und Forstwirtschaft liege ihm am Herzen, er sei für Alternativen offen. Wirtschaftsminister Habeck verteidigte dagegen die Pläne. Er sei sich der Härten für die Bauern bewusst, aber man habe die Entscheidung im Sinne einer Gesamtlösung treffen müssen. Der Bauernverband hat für Montag zu Protesten in Berlin aufgerufen. Am Vormittag treffen sich Landwirte mit ihren Traktoren am Brandenburger Tor. Mit dabei sein werden auch zahlreiche Bauern aus Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 11:45 Uhr