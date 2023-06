Bauernverband fordert Maßnahmen gegen Flächenverbrauch

Kurzmeldung ein/ausklappen Rauchwolke zieht von kanadischen Waldbränden bis Europa

Lissabon: Von den verheerenden Waldbränden in Kanada aus hat eine riesige Rauchwolke Europa erreicht. Im Süden Portugals trübte sich der Himmel ein. Es wird erwartet, dass die Wolke in den kommenden Tagen Richtung Mitteleuropa weiterzieht. Zuvor war der Rauch bereits in der US-Metropole New York bemerkbar. Seit Wochen wüten in Kanada zahlreiche Waldbrände. Montreal wurde dadurch zur Stadt mit der weltweit schlechtesten Luftqualität.

