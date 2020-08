Bauernverband fordert bessere Absicherung gegen Wetterextreme

Berlin: Angesichts des dritten unterdurchschnittlichen Erntejahres in Folge fordert der Deutsche Bauernverband bessere Absicherungsmöglichkeiten gegen Wetterextreme. Konkret will der Verband eine sogenannte Mehrgefahrenversicherung aufbauen. Damit könnten die Landwirte Schwankungen bei den Ernteerträgen oder Ausfälle besser abfangen. Bauernpräsident Rukwied sagte, dazu brauche es aber eine Anschubfinanzierung durch den Bund und die Länder. Die Erntebilanz für 2020 ist zum dritten Mal in Folge durch Dürre und andere Wetterextreme beeinträchtigt. So lag nach Angaben des Bauernverbands die Getreideernte bei 42,4 Millionen Tonnen, das sind knapp fünf Prozent weniger als der Fünfjahresschnitt. Auch Corona bescherte den Landwirten Ausfälle, zum Beispiel durch sinkende Nachfrage bei Bier und Kartoffeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 17:00 Uhr