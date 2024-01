Bauernverband droht mit stärkeren Protestaktionen

Augsburg: Der Bayerische Bauernverband droht mit verschärftem Protest. Das hat Präsident Felßner bei der zentralen bayerischen Kundgebung in Augsburg im BR-Interview deutlich gemacht. Er sagte, wenn die Bundesregierung nicht auch beim Agrardiesel weitere Zugeständnisse machen sollte, gebe es jede Menge Ideen, wie man das Land eventuell lahmlegen könne. Zu der Demonstration auf dem Volksfestgelände am Augsburger Plärrer kamen laut Polizei 3.000 Teilnehmer mit rund 2.000 Traktoren. Die Protestveranstaltung verlief friedlich. Auch in anderen Teilen Bayerns gab es Kundgebungen. So versammelten sich zum Beispiel rund 600 Teilnehmer mit etwa 300 Fahrzeugen in Hof. In einer Stunde soll eine Sternfahrt nach Bad Reichenhall starten, wo dann am Abend auf dem Festplatz eine Kundgebung geplant ist. Es wird im gesamten Berchtesgadener Land mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 17:00 Uhr