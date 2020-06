Bauernverband begrüßt Heils Reformpläne für die Fleischindustrie

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Krüsken, unterstützt die Forderung von Arbeitsminister Heil nach schärferen Arbeitsschutzregeln in der Fleischindustrie. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Krüsken, beim System der Werkverträge gebe es von Erzeugerseite erheblichen Nachbesserungsbedarf. Außerdem fehle noch immer ein gesetzlicher Rahmen, der das Tierwohl absichere. Krüsken betonte, auch von Verbraucherseite mangele es derzeit allerdings an einer ausreichenden Würdigung des Produkts. Fleisch sei in Deutschland bislang zu billig und dieser Preisdruck wirke sich auch auf die Landwirte aus. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Schlachthof in Ostwestfalen hat der Bundesarbeitsminister gestern Abend angekündigt, noch vor dem Sommer ein Gesetz vorzulegen, das zum Beispiel Werkverträge verbietet und schärfere Kontrollen vorsieht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 08:00 Uhr