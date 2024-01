Bauernproteste verursachen erneut Verkehrsbehinderungen

München: Die Proteste der Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung gehen in den zweiten Tag - wenn auch in deutlich geringerem Umfang. Erste Aktionen gab es in der Früh in Bayern. In Niederbayern sorgte laut Polizei ein Konvoi von etwa 20 Traktoren nahe des Grenzübergangs Philippsreut zeitweise für Behinderungen. Auf der A96 war die Anschlussstelle Mindelheim kurzzeitig blockiert, es gab einen Rückstau. In Passau soll am Vormittag ein Protestzug mit etwa 250 Traktoren durch die Stadt fahren. Weitere Aktionen sind etwa in Gunzenhausen und in Schwabmünchen geplant. Bundeskanzler Scholz und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir haben den schrittweisen Abbau von Subventionen für Agrardiesel trotz des Widerstands verteidigt. Scholz sagte, der Bundestag solle bald darüber abstimmen. Er betonte, dass die Regierung den Bauern schon entgegengekommen sei und die Vergünstigungen bei der KFZ-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge erhalten bleibe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 10:15 Uhr