Bauernproteste sorgen für erste Behinderungen im Verkehr

München: Bundesweit wollen die Bauern heute aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich auf die Straße gehen - auch in Bayern. Die Polizei rechnet mit Hunderten Traktoren, die in einer Sternfahrt zum Odeonsplatz kommen, wo am Vormittag eine Kundgebung stattfindet. Zur Stunde gibt es bereits vielerorts Verkehrsprobleme, so sind auf den Autobahnen 7, 8, 70 und 99 einzelne Auffahrten wegen der Proteste blockiert. Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich schon zahlreiche Bauern mit ihren Fahrzeugen versammelt. Die Polizei warnt vor massiven Verkehrsbehinderungen und rät dazu, für Fahrten mehr Zeit einzuplanen. Die Proteste richten sich vorwiegend gegen Verteuerungen beim Agrardiesel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 08:00 Uhr