Bauernproteste gehen ruhiger in den zweiten Tag

München: Auch heute gibt es in einigen bayerischen Städten wieder Protestaktionen der Landwirte - wenn auch deutlich weniger als gestern. Unter anderem soll am Abend in Gunzenhausen in Mittelfranken eine Kundgebung stattfinden, ebenso in Schwabmünchen. Die bayerische Polizei zieht nach dem Auftakt der Protestwoche eine positive Bilanz, appellierte aber an die Landwirte, sich auch in den kommenden Tagen weiter an die Auflagen zu halten. Bundeskanzler Scholz und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir verteidigen trotz des massiven Widerstands den Subventionsabbau. Das Vorhaben bleibe und soll in sehr kurzer Zeit im Bundestag zur Abstimmung stehen, sagte Scholz am Abend.

