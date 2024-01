Bauernproteste gegen Subventionsabbau gehen weiter

Berlin: Bauernpräsident Rukwied hat die Bundesregierung noch einmal zur Rücknahme der geplanten Kürzungen bei den Subventionen aufgefordert. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach er von einem faulen Kompromiss, wenn die Subventionen beim Agrardiesel nicht in einem, sondern in mehreren Schritten abgeschafft werden soll. Das hilft den deutschen Bauern nach seinen Worten nicht, innerhalb der EU wettbewerbsfähig zu bleiben. Heute wird es im ganzen Bundesgebiet wieder Proteste geben. Auch die bayerischen Landwirte setzen ihre Aktionen gegen die Subventionskürzungen fort. Die zentrale Veranstaltung findet am Vormittag auf dem Volksfestgelände am Augsburger Plärrer statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 08:00 Uhr