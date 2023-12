Bauernproteste gegen Aus für Agrar-Diesel halten an

Stuttgart: Der Protest der Landwirte gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung hält an. In mehreren Bundesländern gab es am Vormittag Aktionen. In Stuttgart waren über 1.000 Traktoren auf dem Festgelände Cannstatter Wasen unterwegs, weitere legten den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm. Im thüringischen Gera blockierten Landwirte mit ihren Fahrzeugen mehrere Autobahnauffahrten. Auch in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wurde protestiert. Die Ampel-Koalition plant, die Regeln zum Agrardiesel und zur Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren und andere Spezialfahrzeuge abzuschaffen, um Geld im Bundeshaushalt zu sparen. Agrarminister Özdemir hatte nach einer großen Protestaktion in Berlin Entgegenkommen signalisiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 14:45 Uhr