Bauernproteste dürften für massive Behinderungen sorgen

München: Bundesweit wollen die Bauern heute aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich auf die Straße gehen - auch in Bayern. Zur zentralen Kundgebung in München werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet mit Hunderten Traktoren, die in einer Sternfahrt zum Odeonsplatz kommen. Vielerorts wollen die Landwirte Autobahnauffahrten blockieren, es dürfte also zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen. Die Proteste richten sich vorwiegend gegen Verteuerungen beim Agrardiesel. Politiker und Verbandsvertreter haben vorab zu friedlichem Protest aufgerufen und vor einer Unterwanderung durch extremistische Gruppen gewarnt. Der Präsident des Bauernverbands Rukwied bat im "heute journal" um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Es gehe um die Zukunft der Bauernfamilien und der heimischen Erzeugung. Der Protest soll eine Woche lang andauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 06:00 Uhr