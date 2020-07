Bauernproteste begleiten Merkels Besuch auf Herrenchiemsee

Herrenchiemsee: Kanzlerin Merkel nimmt am Mittag erstmals an einem Treffen des bayerischen Kabinetts teil. Die Sitzung findet in der Spiegelgalerie von Schloss Herrenchiemsee statt. Merkel ist auf Einladung von Ministerpräsident Söder nach Oberbayern gekommen. Die Kanzlerin will mit der bayerischen Staatsregierung über ihr Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sowie über die Corona-Krise beraten. Mit einer kilometerlangen Schlange aus rund 300 Traktoren haben Landwirte am Chiemsee anlässlich des Besuchs gegen die Agrarpolitik in Deutschland demonstriert. Auf Plakaten werden Merkel sowie die Landwirtschaftsministerinnen Klöckner und Kaniber als "Die Totengräber der deutschen Landwirte" bezeichnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.07.2020 11:45 Uhr