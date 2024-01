Bauernproteste: 10.000 Menschen kommen zu Kundgebung nach München

München: Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" haben unzählige Bauern und Unterstützer in ganz Bayern gegen die Steuerpläne der Bundesregierung demonstriert. Seit dem frühen Morgen waren Tausende Traktoren auf Straßen und auch Autobahnen unterwegs, vielerorts kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auf dem Münchner Odeonsplatz haben rund 10.000 Menschen an der zentralen Kundgebung teilgenommen - laut Landesbauernpräsident Felßner waren etwa 7.000 Schlepper in die Landeshauptstadt gekommen. Als einziger Politiker war der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär als Gastredner geladen - er wurde aber ausgebuht. Bei der CSU-Klausur in Seeon bezeichnete Landesgruppenchef Dobrindt die Steuererhöhungen für die Bauern, die von der Ampel als Abbau von klimaschädlichen Subventionen bezeichnet würden, als unehrlich, unökologisch und unverschämt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 14:00 Uhr