Bauernpräsident Rukwied verteidigt geplante Proteste

Berlin: Bauernpräsident Rukwied hat die morgen beginnenden bundesweiten Demonstrationen der Landwirte verteidigt. Der Bild am Sonntag sagte er, Deutschland benötige eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft, damit auch weiterhin heimische Lebensmittel für die Bevölkerung erzeugt werden können. Man wolle deutlich machen, was wir Bauern dafür benötigen. Der bayerische Verbandspräsident Felßner sagte, man werde erst ruhen, wenn die Kürzungen der Steuervorteile komplett vom Tisch sind. Allein in Bayern sind mehr als 200 Aktionen geplant - darunter Traktorkorsos, Sternfahrten und Kundgebungen. Die Bauern wollen auch Zufahrten zu Autobahnen und Bundesstraßen blockieren. Schüler, die es nicht zum Unterricht schaffen, müssen sich melden und gelten dann laut Kultusministerium als entschuldigt. CDU-Chef Merz hat die Landwirte aufgerufen, bei ihren Protesten friedlich zu bleiben und sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Die Demokratie habe gewaltige Schwächen, die im Augenblick sichtbarer würden denn je, so Merz. Aber alles andere, was an ihre Stelle träte, würde erst recht zu Wohlstandsverlusten und ganz anderen Verteilungskonflikten führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 11:00 Uhr