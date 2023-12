Bauernpräsident nennt Agrarkürzungen eine Kampfansage

Berlin: Vor dem Brandenburger Tor hat eine Kundgebung des Deutschen Bauernverbands gegen die geplanten Kürzungen der Agrarsubventionen begonnen. Dabei geht es um ein Ende der Erleichterungen bei der Kfz-Steuer und dem Agrardiesel. Verbandspräsident Rukwied sprach von unzumutbaren Vorschlägen, die dem Fass den Boden ausschlügen. Was die Koalition im Zuge der Sparmaßnahmen für den nächsten Haushalt beschlossen hat, belaste die Landwirte mit einer Milliarde Euro jedes Jahr. Das sei eine Kampfansage, die man annehme, sagte Rukwied. Für den Fall, dass die Regierung die Kürzungen nicht zurücknimmt, kündigte der Bauernpräsident einen - so wörtlich - sehr heißen Januar an. Auf der Kundgebung wird auch Agrarminister Özdemir sprechen. In der Früh hatte der Grünen-Politiker gesagt, gleich zwei Subventionen zu streichen, überfordere die Landwirtschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 12:00 Uhr