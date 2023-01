Bauernpräsident: Lebensmittelpreise werden 2023 nicht mehr sinken

Kurzmeldung ein/ausklappen Aktivisten versammeln sich zu Großdemo nahe Lützerath

Lützerath: Im rheinischen Braunkohlegebiet hat eine Großdemonstration von Klimaaktivisten begonnen. In Keyenberg in der Nähe von Lützerath werden mehrere tausend Menschen erwartet - unter ihnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer von Fridays for Future. Sie wenden sich gegen den Abriss des verlassenen Weilers für den Abbau von Braunkohle. Die Polizei setzt derweil die Räumung des Protestcamps in Lützerath fort. Nach Angaben des Energiekonzerns RWE laufen zudem Vorbereitungen, um Aktivisten aus einem Tunnel zu holen. Die Polizei hat diese Aufgabe an RWE und das Technische Hilfswerk übertragen. Nach Angaben der Aktivisten haben die beiden genug zu essen und können mehrere Tage im Tunnel ausharren. Mehrere Dutzend Aktivisten in Lützerath seien auch noch auf Dächern und in Bäumen. Von der Polizei hieß es, oberirdisch sei man mit der Räumung so gut wie durch.

