Bauernpräsident kündigt neue Proteste an

Berlin: Die Agrarmesse Grüne Woche hat am Vormittag begonnen. Sie steht unter dem Eindruck der Bauernproteste. Nachdem der Haushaltsausschuss gestern Abend den neuen Etat des Bundes inklusive der Steuererhöhungen für Agrardiesel beschlossen hatte, hat Bauernverbandspräsident Rukwied neue Demonstrationen angekündigt. Sie sollen am Montag beginnen. Rukwied sagte, die bisherigen Proteste seien nur ein Vorbeben gewesen. Details will er noch bekanntgegeben. Agrarminister Özdemir hatte beim Rundgang auf der Grünen Woche erklärt, die Landwirtschaft sei ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft in ländlichen Räumen. Die Menschen auf dem Land dürften nicht das Gefühl haben, dass die Politik nur die städtische Sicht einnehme. Das meine er durchaus auch selbstkritisch in Richtung seiner Regierung, so der Grünen-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 12:00 Uhr