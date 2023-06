Bauernpräsident fordert mehr staatliche Hilfen für Landwirte

Meldungsarchiv - 28.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Münster: Der Deutsche Bauerntag beschäftigt sich heute und morgen mit akuten Problemen in der Landwirtschaft hierzulande. Im Vorfeld hat der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, vom Bund mehr Unterstützung gefordert. Was die Landwirte derzeit massiv umtreibe, so Rukwied im Morgenmagazin von ARD und ZDF, seien die drastisch gefallenen Preise für Milch und Getreide. Um weiter hochwertige Lebensmittel aus heimischer Produktion anbieten zu können, müsse der Staat nun gegensteuern. Konkret nannte Rukwied mehr finanzielle Unterstützung beim Umbau der Tierhaltung. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat die Wasserversorgung als größtes Zukunftsproblem der Landwirtschaft bezeichnet. Flächen dürften nicht weiter versiegelt und müssten nachhaltig mehrfach genutzt werden, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk.

