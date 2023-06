Bauernpräsident fordert mehr staatliche Hilfen für Landwirte

Kurzmeldung ein/ausklappen Streiks in den bayerischen Zentrallagern von Handelsketten

München: Im Tarifkonflikt des bayerischen Groß- und Außenhandels kommt es heute zu Streiks in einigen Zentrallagern von Handelsketten. Aufgerufen hat das dazu die Dienstleistungsgewerkschaft verdi. Betroffen sind demnach unter anderem die Zentrallager von Edeka in Gochsheim und Marktredwitz, von Kaufland in Donnersdorf, von Stahlgruber in Sulzbach-Rosenberg sowie die Zentrallager der Metro in Nürnberg und von Zara in Augsburg. Durch die Streiks kann es laut verdi zu Versorgungsengpässen in den jeweiligen Filialen kommen.

