Bauernpräsident fordert erneut Mehrgefahren-Versicherung

Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Deutschen Bauernverbands Rukwied rechnet auch in diesem Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Ernte. Grund dafür sei die Trockenheit im Frühjahr, sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. In manchen Regionen sei die Lage "besorgniserregend". Rukwied forderte erneut die Einführung einer Mehrgefahren-Versicherung, um die Folgen von Ernteausfällen für die Landwirte abzumildern. Dafür brauche es die finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern. Die genauen Zahlen der Erntebilanz stellt der Bauernverband am Vormittag vor. Dabei soll es auch um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Landwirtschaft gehen. So hätten Einreisebeschränkungen, Test-Pflichten und Hygieneauflagen die Beschäftigung von Erntehelfern komplizierter gemacht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 09:45 Uhr