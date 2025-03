Bauern zeigen sich solidarisch mit Verbandspräsident Felßner

Neustadt an der Aisch: Auf dem örtlichen Festplatz hat es am Abend eine spontane Solidaritätskundgebung für den Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes, Felßner, gegeben. Nach Polizeiangaben kamen dort etwa 100 Bäuerinnen und Bauern mit ihren Traktoren zusammen. Auch Kommunalpolitiker nahmen daran teil. Hintergrund ist der Rückzug von Felßner von seiner Kandidatur für das Amt des Bundeslandwirtschaftsministers, nachdem Tierrechtsaktivisten auf seinem Hof protestiert hatten. - Am Samstag wollen die Bauern erneut eine Solidaritätsdemo für Felßner veranstalten - dann in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 07:00 Uhr