Bauern wollen morgen bayernweit Autobahnauffahrten blockieren

München: Morgen wollen Bauern bundesweit an Autobahnauffahrten gegen die Sparpolitik der Bundesregierung protestieren. In Bayern haben Landwirte für die Zeit zwischen 9 und 15 Uhr zahlreiche Protestaktionen angemeldet. Dabei sollen zeitweise auch die Zufahrten zur Autobahn blockiert werden. Die Ausfahrten sollen frei bleiben. Damit wollen die Landwirte vor der Haushalts-Abstimmung im Bundestag den politischen Druck auf die Koalition erhöhen. Vielerorts ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Allein im Landkreis München sind Kundgebungen an 18 Auffahrten angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 16:00 Uhr