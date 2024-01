Bauern setzen Proteste in kleinerem Umfang fort

Passau: Bauern protestieren auch heute gegen die angekündigten Subventionskürzungen. Allerdings ist das Ausmaß der Demonstrationen deutlich geringer als gestern. In Passau fuhren etwa 80 Landwirte mit ihren Traktoren durch die Stadt. In Mindelheim im Allgäu waren fast hundert Traktoren unterwegs. Weitere Proteste wurden aus Sachsen, Hessen und Baden-Württemberg gemeldet. Die Bauern wollen die ganze Woche über gegen die Kürzungspläne der Ampel-Koalition demonstrieren. Das zeigt Wirkung in der SPD-Fraktion: Hier mehren sich Forderungen, die Haushaltsprobleme des Bundes auf anderen Wegen zu lösen als durch Kürzungen bei den Bauern - etwa durch eine Reform der Schuldenbremse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 12:00 Uhr