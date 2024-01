Bauern setzen ihre Proteste auch heute fort

Augsburg: Die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung gehen heute in den dritten Tag. In Bayern planen die Bauern in mehreren Bezirken wieder Protestfahrten mit Traktoren und Kundgebungen. Die zentrale Versammlung der Aktionswoche soll heute Vormittag in Augsburg stattfinden, auf dem Volksfestgelände am Plärrer. Als Hauptredner wird der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Felßner, erwartet. Die Polizei rechnet damit, dass es wegen der Kundgebung in Augsburg in der Stadt selbst und auch in den Landkreisen der Region wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Sie geht von rund 3.000 Teilnehmern und etwa 1.000 Fahrzeugen, Traktoren und Lastern aus.

