Bauern protestieren in Berlin gegen Beschlüsse der Koalition

Berlin: In der Bundeshauptstadt hat die Großdemonstration gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung im Landwirtschaftssektor begonnen. Sie soll den Abschluss einer Woche mit etlichen Protestaktionen bilden. Nach Angaben der Berliner Polizei befinden sich weit mehr als die angemeldeten 5.000 Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeuge in der Stadt. Schon Stunden vor der Demo war es in Berlin zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. Auf der Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor hat Bauernpräsident Rukwied soeben von einem gewaltigen Signal gesprochen, dass man mit dieser Demo aussende. Von 30.000 Teilnehmern sprach er in seinen Eingangsworten. Er rief die Bundesregierung dazu auf, die Kürzungspläne zurückzunehmen. Deutschland brauche eine neue Politik. Auch Bundesfinanzminister Lindner wird als Redner erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2024 11:45 Uhr