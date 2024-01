Bauern-Proteste dürften für massive Behinderungen sorgen

Berlin: Zum Auftakt ihrer Protestwoche haben sich bereits Dutzende Landwirte vor dem Brandenburger Tor versammelt. Der Deutsche Bauernverband will zusammen mit dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren. Die Behörden rechnen bundesweit mit massiven Verkehrsbehinderungen, zumal die Landwirte vielerorts auch Autobahnauffahrten blockieren wollen. Hierfür bat der Präsident des Bauernverbands Rukwied die Bürger vorab um Verständnis. In München kommen die Bauern mit ihren Traktoren nach einer Sternfahrt am Vormittag am Odeonsplatz zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 07:00 Uhr