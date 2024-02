Bauern in Hessen und Bayern versammlen sich zu Protesten

Frankfurt am Main: Auch die Bauern setzen heute ihre Protestaktionen fort. Am größten deutschen Flughafen haben sich am Morgen Bauern mit ihren Traktoren versammelt. Geplant ist eine Protestfahrt rund um das Gelände mit bis zu 2.000 Traktoren. Passagiere müssen sich auf Beeinträchtigungen bei der Anreise einstellen. Die Polizei erwartet Straßensperrungen bis zum Nachmittag. Auch im unterfränkischen Marktheidenfeld ist eine Kundgebung geplant. Dazu haben der Bayerische Bauernverband und verschiedenene Initiativen aufgerufen. 800 Personen sind angemeldet, außerdem 500 Fahrzeuge. Die Proteste richten sich gegen das Auslaufen der Steuererstattung für Agrardiesel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 10:45 Uhr