Bauern hindern Habeck am Verlassen von Fähre

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Hallig Hooge nach den Protesten aufgebrachter Bauern in der Nacht verlassen können. Er nahm eine spätere Fähre zum Festland. Am Abend hatten wütende Landwirte den Minister daran gehindert, in Schlüttsiel von Bord zu gehen. Die Polizei war mit etwa 30 Beamten im Einsatz. Die Bundesregierung und Politiker der CDU kritisierten die Protestaktion. Auch in Niederbayern gab es gestern mehrere Proteste, die verliefern aber alle störungsfrei. Gestern hatte die Bundesregierung mitgeteilt, dass ein Teil der geplanten Agrar-Kürzungen zurückgenommen werden soll. Aber den Landwirten geht das nicht weit genug: Ab nächster Woche hat der Bauernverband zu einer Aktionswoche gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 07:00 Uhr