Bauern hindern Bundeswirtschaftsminister Habeck an Verlassen einer Fähre

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat den Unmut der Landwirte über die von der Ampel-Regierung geplanten Kürzungen im Agrarsektor zu spüren bekommen. In Schleswig-Holstein hinderten rund 100 Bauern den Grünen-Politiker am Verlassen einer Fähre. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, habe Habeck trotz Abratens seiner Personenschützer versucht, das Gespräch mit den Landwirten zu suchen. Ein sachliches Gespräch sei aber nicht möglich gewesen, so der Sprecher. Der Minister habe sich entschieden, auf der Fähre zu bleiben und zurück Richtung Hallig Hooge zu fahren. Regierungssprecher Hebestreit bezeichnete die Protestaktion als beschämend. Auf der Plattform X schrieb er, die Blockade von Habecks Ankunft verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte ebenfalls bei X, wo Worte durch Gepöbel und Argumente durch Gewalt ersetzt würden, sei eine demokratische Grenze überschritten. Und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir schrieb, Gewalt und Nötigung seien verachtenswert und schadeten auch dem Anliegen. - Die geplanten Streichungen von Subventionen sorgen derzeit für heftige Proteste der Bauern. Die Bundesregierung hatte als Reaktion darauf eine Abschwächung der Kürzungspläne angekündigt. Der Deutsche Bauernverband kritisierte das als unzureichend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 04:00 Uhr