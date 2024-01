Bauern-Großkundgebung in Nürnberg beginnt

Nürnberg: Auf dem Volksfestgelände am Dutzendteich beginnt zur Stunde die Abschlusskundgebung der Bauernproteste dieser Woche. Dazu sind in Nürnberg nach Polizeiangaben rund 2000 Bauern mit ihren Traktoren zusammengekommen. Die Zahl liegt unter den erwarteten 6000 Teilnehmern. Vor den Landwirten will auch Ministerpräsident Söder eine Rede halten. Trotz der Abschlusskundgebung des Bauernverbands sind die Demonstrationen noch nicht vorbei: Unter anderem in Kempten und Rosenheim sind auch für morgen erneute Protestfahrten mit Traktoren geplant. Gemeinsam mit den Landwirten demonstriert heute auch das Transportgewerbe. Hunderte Lastwagenfahrer sind einem Aufruf des Verbands Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen gefolgt. Auf der Theresienwiese in München werden Wortbeiträge von Vize-Regierungschef Aiwanger und Verkehrsminister Bernreiter erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 11:00 Uhr