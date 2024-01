Bauern blockieren mit hunderten Traktoren Autobahnauffahrten in Bayern

München: Bundesweit und auch in Bayern gibt es seit dem Morgen Protestaktionen von Landwirten. Sie blockieren mit ihren Traktoren vor allem Autobahnauffahrten. In Oberfranken etwa zählte die Polizei insgesamt mehr als 300 Traktoren; auch in der Oberpfalz gab es Blockade-Aktionen an der A3. Rund um München versammelten sich die Bauern unter anderem an der A8, der A9, der A94, und der A95. Die Landwirte wollen erreichen, dass die Bundesregierung die Kürzung bei den Agrardiesel-Subventionen wieder zurücknimmt. Auch in Belgien und in Frankreich protestieren Bauern. Sie fordern unter anderem weniger strenge Umweltauflagen der EU. Die macht jetzt tatsächlich Zugeständnisse: Laut Kommission werden Vorgaben für einen Mindestanteil an Brachflächen bis Jahresende ausgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 15:00 Uhr