Baubranche begrüßt vor Gipfeltreffen Signale aus der Politik

Berlin: Schon vor Beginn des Baugipfels im Kanzleramt zeigt sich die Branche erfreut über Signale aus der Politik. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hofft, dass es bereits in den nächsten drei Monaten konkrete Änderungen gibt. So hat die Bundesregierung in Aussicht gestellt, die Bauförderung für Familien auszuweiten und aufzustocken. Bauministerin Geywitz bestätigte am Vormittag außerdem, dass der Energie-Standard für Neubauten nicht - wie bisher geplant - Anfang 2025 verschärft wird. Das begrüßt der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Im Gespräch mit dem Sender Phoenix sagte Hauptgeschäftsführer Müller, ein schärferer Standard hätte dazu geführt, dass die Förderung weggefallen wäre. Um Energie zu sparen, brauche es nicht nur Dämmung, sondern auch gute Pläne zur Wärmeversorgung. Da seien jetzt die Kommunen gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 13:00 Uhr