Baubeginn der Batterie-Gigafactory in Schleswig-Holstein

Heide: In dem schleswig-holsteinischen Ort nahe der Nordseeküste ist nachher Spatenstich für eine sogenannte "Gigafactory" für Elektroauto-Batterien. Damit feiert der schwedische Hersteller Northvolt den Baubeginn eines Projekts, das Investitionen von 5,5 Milliarden Euro beansprucht. Weil der Bund bis zu eine Milliarde Euro übernimmt, nehmen auch Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck an dem Festakt teil. Die Produktion soll in zwei Jahren anlaufen, dafür entstehen 3.000 neue Arbeitsplätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 10:00 Uhr