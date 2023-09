Bauarbeiten an Stromtrasse Suedlink in Schleswig-Holstein haben begonnen

Wewelsfleth: Nach jahrelangen Verzögerungen haben in Schleswig-Holstein die Bauarbeiten für die Gleichstrom-Trasse Suedlink begonnen. Bundeswirtschaftsminister Habeck setzte dafür den symbolischen ersten Spatenstich. Suedlink soll Windstrom auf einer Strecke von insgesamt 700 Kilometern nach Süddeutschland transportieren. Die Trasse ist auf eine Kapazität von vier Gigawatt ausgelegt. Das entspricht etwa zehn Prozent des Strombedarfs hierzulande. Sie soll 2028 fertig sein. Ursprünglich sollte Suedlink bereits vor über einem Jahr in Betrieb gehen. Gegen die zunächst geplante Überlandleitung gab es vor allem in Bayern Widerstand aus der Bevölkerung und der Politik. Jetzt wird die Leitung unterirdisch gebaut, was sie mit rund 10 Milliarden Euro deutlich teurer macht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 18:00 Uhr